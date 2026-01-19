第３１回プロキオンステークス・Ｇ２は１月２５日、京都競馬場のダート１８００メートルで行われる。ロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）はここ５戦は全て重賞で、〈３〉〈２〉〈２〉〈３〉〈２〉着と惜しい競馬が続いているが、どの競馬場でも崩れないのは立派と言える。２走前のみやこステークスは出遅れてもしっかり走っていて、精神的なタフさも増した。悲願の重賞初制覇へ。ブライアンセン