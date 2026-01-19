サッカーＪ１で昨季３位と躍進した京都は、２４年１０月からイングランド１部ボーンマスとパートナーシップを締結している。トップチームから下部組織まで、選手、スタッフの交流や、スカウト情報の共有、育成活動のサポートなど手広く連携をとる。２５年シーズン終了後もトップ、ユースの選手がボーンマスＵ―２１の練習に参加するなど、その関わりはより強固になっている。スポーツ報知では、２クラブの関わりについて随時特集