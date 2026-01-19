愛知県豊田市のアパートで女性が殺害され、自宅が放火された事件で、遺体が見つかった寝室が最も激しく燃えていたことがわかりました。この事件はおととい未明、愛知県豊田市東新町のアパートで、ここに住む会社員の小川晃子さん（42）が首を絞められて殺害されているのが見つかったものです。部屋は放火され、小川さんはベッドの上にあおむけで倒れていましたが、その後の警察への取材で、ベッドのある寝室が最も激しく燃えていた