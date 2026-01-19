ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは１９日、２０２５―２６シーズンの新規加入選手を発表した。３月に大学を卒業する見込みの４人で、注目は近大の能勢涼太郎。１９７センチの高さは、チームの日本人ロックでは最長身となる。加入する４選手は以下の通り。▽ロック能勢涼太郎（兵庫県出身。川西北稜高―近大。１９７センチ、１０５キロ）▽ＣＴＢ／ＦＢ／ＳＯ奈須貴大（京都府出身。光泉カトリック高―京産大。１