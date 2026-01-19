TULIP（チューリップ）のドラマー上田雅利さん（75）が、腰椎ヘルニアの手術のため入院していたことを自身のブログで報告しました。上田さんは1月7日から入院し、手術を受け、1月18日に無事退院したことを明らかにしています。 【写真を見る】【 チューリップ・上田雅利 】腰のヘルニア手術「麻酔明けに泣き喚いた」術後の壮絶な痛み明かす退院も報告上田さんは1月7日のブログ投稿で「入院中腰のヘルニアの手術受け