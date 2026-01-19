人気アニメ『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、人気漫画『名探偵コナン』作者・青山剛昌が描いた『葬送のフリーレン』第2期放送記念のイラストが公開された。クールな顔のフリーレンの姿が描かれており、ネット上で話題になっている。【画像】怪盗キッドぽい！『コナン』作者が描いた『葬送のフリーレン』イラストイラストには「葬送のフリーレンアニメ第2期おめでとォ♪」とコメントとともに、クールな表情を見せるフ