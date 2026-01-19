名取裕子（68）と船越英一郎（65）が19日、都内で「2時間サスペンスTHE MOVIEシリーズ」制作発表会見に出席した。昭和から平成にかけて、民放各局でおなじみだった2時間サスペンスドラマを映画館で届ける企画。統括のホリプロ菅井敦社長は「テレビ局が視聴者のターゲットを絞っていく中で徐々に枠がなくなったが、お客さんがいなくなったわけではない。携帯電話もパソコンもAIもない状況で作られた作品を再放送しているだけでは