◇サッカー・アフリカ選手権 決勝セネガル1-0モロッコ(18日、モロッコ)アフリカ選手権はセネガルが延長戦を制し、王者となりました。セネガルは開催国モロッコとの決勝。モロッコは50年ぶりの大陸王座獲得、さらにホームでの初勝利がかかっているとあり会場には多くのサポーターがつめかけます。白熱する試合は前半0-0で折り返すと、モロッコが後半終了間際に相手のファウルでPKを獲得。しかしボールはキーパーに止められゴールな