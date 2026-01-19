オーラルフレイル健康相談を受け付ける松岡歯科医院の松岡院長＝逗子市久木加齢で硬い食べ物がかめない、むせる、食べこぼすといった症状を改善して健康寿命の延伸につなげてもらおうと、県と県歯科医師会が県内２４の歯科医院で無料相談を始めた。複数の口腔（こうくう）トラブルがあるものの改善の余地がある状態、いわゆる「オーラルフレイル」に当てはまる場合は、口の体操や発音訓練などのプログラムに取り組み、未病改善に