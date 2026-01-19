BTSが約3年9カ月ぶりに発売するアルバムのテーマは、韓国の民謡「アリラン」に決まった。16日にファンと疎通するプラットフォームWeverseライブを通じ、3月20日に公開する正規5集アルバムのタイトルが「アリラン」と明かした。韓国の総合紙・中央日報は19日、「アリランに込められた別れと懐かしさ、再会を願う心の情緒が盛り込まれるものとみられる。また、韓国の代表的な民謡をアルバムのテーマにしただけに、チームのアイデンテ