江崎グリコは3月2日より「安静時のエネルギー消費の向上」「体脂肪の低減」をWサポートする機能性表示食品「BifiX ヨーグルトα」を全国のスーパー、コンビニ、ドラッグストアにて発売する。関係者は「年齢とともに体型の変化を感じている、体脂肪や肥満を気にする30〜50代のお客さまにご利用いただけたら」とアピールしている。江崎グリコが「BifiX ヨーグルトα」を発売する○「安静時のエネルギー消費の向上」「体脂肪の低減」