東京都の個室サウナ店で起きた事故を受け19日、金沢市内のサウナ施設で、安全確認のためのパトロールが行われました。去年12月、東京都の個室サウナ店で2人が死亡した事故では、非常用ブザーの電源が入っていなかったなど、安全上の不備が確認されています。こうした事故を受け19日、金沢市内のスーパー銭湯では、消防と保健所が合同で、通報装置や避難経路などの安全確認を行いました。 金沢市消防局