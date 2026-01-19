Cygamesが運営する漫画アプリ「サイコミ」は、1月18日より、限界ギリギリの欲望解放ピュアラブコメディ『かわいい君と今日もデキない』(著・川戸 春明)の連載を開始した。○あらすじ冴えない限界サラリーマンがある日手に入れたのは?女性をエッチにさせちゃう魔力?!? 何かと限界ギリギリのハートフルラブコメディ!○担当編集からのおすすめコメント襲い来る誘惑から世界(童貞)を守りきれ!仕事もプライベートも実直に頑張り続けてき