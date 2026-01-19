これが間もなく還暦を迎える人物の行動なのか。韓国の有名シェフ、イム・ソングン（58）が注目を集めている。【写真】58歳の元俳優シェフが死去イム・ソングンは1月18日、自身のYouTubeチャンネルで「料理、そして飲酒」というタイトルの動画を公開した。ここでイム・ソングンは「酒が好きなせいで、過ちを犯した。10年で3回ほど飲酒運転をした」と自ら明かした。さらに「隠したい気持ちもあるが、後になって何かが起きれば、多く