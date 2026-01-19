フォルムやデザインに、こだわりやひとクセがありながらも、さりげなく取り入れられる個性派アクセサリーをピックアップ。ひとつ取り入れるだけで、いつものスタイリングがリフレッシュ。首元に一輪の花が咲く可憐なチョーカーシアーな花びらがロマンティック。チョーカー \8,800（ラインヴァンド/ラインヴァンド カスタマーサポート customer@leinwande.com）ニット \19,800 5月発売（トゥデイフル/ライフズ代官山店 TEL. 03-63