高松北警察署 報酬を受け取る約束で、自分名義のキャッシュカードを指定された場所に郵送して譲り渡し、LINEで暗証番号を伝えたとして、高松市の32歳の無職の男が犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の容疑で逮捕されました。警察によると、男は2025年10月4日ごろ、氏名不詳者に対して、自分名義のキャッシュカード2枚を入れた封筒を郵送して譲り渡し、LINEで暗証番号を伝えた疑いが持たれています。金