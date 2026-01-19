イオンモール岡山で開かれたイベント18日 若者の間で問題となっている「オーバードーズ」などを防ごうと、岡山市の商業施設で薬物の乱用防止を呼び掛けるイベントが行われました。 このイベントは岡山市薬剤師会などが開いたもので、会場には市販薬などを大量に摂取する「オーバードーズ」の危険性を伝えるパネルなどが展示されました。 また、市内の中高生らが買い