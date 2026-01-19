25日頃にかけて、全国で厳しい寒さが続きます。日本海側の各地で雪や風が強まるでしょう。雪雲は西日本の太平洋側まで流れ込み、普段、雪が少ない地域でも大雪に注意が必要な状況になりそうです。前半:20日(火)〜26日(月)断続的に雪が強まる全国で厳しい寒さ強い冬型の気圧配置が続きます。明日20日(火)は、北海道と東北で雪や吹雪となるでしょう。21日(水)から25日(日)は、「平地で雪」の目安となる寒気(上空1500m付近でマイ