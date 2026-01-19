今日19日の近畿地方は暖かく過ごしやすいですが、明日20日からは一転して真冬の寒さとなりそうです。寒暖差がとても大きいため、体調にお気を付けください。また、明日20日は北部で広く雪が降り、中部でも雪の降る所がある見込みです。今日19日は天気下り坂明日20日は雨が雪に変わる京都市内もにわか雪か今日19日の近畿地方は天気が下り坂となりそうです。午前中は晴れるものの、午後は雲が広がってくるでしょう。午後6時以降