映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開直前記念 閃光のセンコウ決起集会 (C)創通・サンライズ 1月30日の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」公開を目前に控え、キャスト2名が登壇する「ガンダムシネマラリー feat. 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』舞台挨拶付き上映」と、令和ロマンの松井ケムリ、［Alexandros］も登壇した「映画『機動戦士ガンダム