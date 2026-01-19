名古屋市昭和区で19日、小学校に隣接する住宅で火災が発生し、消火活動が続いています。警察と消防によりますと、19日午前8時半すぎ、昭和区川原通で「民家が燃えている」などと通報が相次ぎ、消防車など16台が出動して、午前11時半時点で消火活動が続いています。2階建て住宅の2階から火が出たとみられていて、住人の高齢女性が中にいたものの、自力で避難し無事が確認されています。現場の住宅は、市立広路小学校の北側