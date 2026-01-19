今回の主役『BMW M1プロカー』1月9〜10日、ビンゴ・スポーツによるコレクターズカー専門の『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』が開催。2026年のキックオフオークションだけに、本邦初となる貴重なモデルが数多く用意された。【画像】アルピナとトミーカイラ高額落札！注目のBMW M1プロカーは？『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』全38枚今回の主役といえるのが『BMW M1プロカー』だ。製作されたマシンは