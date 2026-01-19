おととい、静岡県藤枝市で発生した山林火災は、現在も延焼中です。延焼のスピードは遅くなっていますが、いまだに鎮圧のめどは立っていません。報告「藤枝市の山林火災の現場です。いまだ若干、煙が上がっているのが確認できます」発生から3日目を迎えた藤枝市岡部町の山林火災では、これまでに少なくともおよそ5.5ヘクタールが焼けていて、現在も延焼中です。消防によりますと、ヘリコプターによる空からの放水によって延焼のスピ