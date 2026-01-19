お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるABEMAのバラエティー番組『チャンスの時間』が18日に放送され、西澤由夏アナの写真集発売に向けたロケに密着した。【写真集カット多数】スレンダーなボディラインを見せた西澤由夏アナ冒頭、西澤アナから「水着写真集を発売することが決定しました」と発表があり、VTRでは“ヒット祈願のバンジージャンプ”に挑戦したり、街頭インタビュー中に背後にある車から本人が登場するドッキリで知名度チ