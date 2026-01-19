先週、立憲民主党と公明党が立ち上げた新党「中道改革連合」は、党の基本理念となる綱領を発表しました。国会記者会館から中継です。“生活者ファースト”を掲げる中道改革連合は、きょう午後に具体的な基本政策も発表する予定で、総選挙に向けて挙党態勢を確立できるかがカギとなります。立憲民主党安住淳 幹事長「『共生と包摂の政治へ』という中道の考え方を盛り込んだ綱領（基本理念）を作りましたので、私達のこの存在