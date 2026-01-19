2児の母で俳優の中越典子（46）が16日、自身のインスタグラムを更新。「マイチャリ公開！笑」とつづり、“愛車”の自転車にまたがったプライベートショットを公開した。【写真】「オシャレですね！」「めちゃくちゃ、かっけぇ！」“マイチャリ”にまたがる中越典子自転車の後方には子どもを乗せるためのシートが設置されており、わが子と一緒に出かけている日常や“母の顔”をチラリとのぞかせている。またこの日は、カフェ