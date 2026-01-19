高市総理はきょう午後6時に記者会見を開き、今週金曜日召集の通常国会冒頭で衆議院を解散することを表明し、解散の理由や選挙日程などについて説明する見通しです。高市総理は先週、与党幹部と会談した際、通常国会の早い時期に衆議院を解散する考えを伝えています。きょうの会見では、解散する判断に至った理由や総選挙の日程などについて説明する見通しで、「今月27日公示、2月8日投開票」で調整が進められています。高市総理は