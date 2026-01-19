【Legends Cup 2026】ドルトムント 2ー1 セルティック（日本時間1月18日／SAPガーデン）【映像】45歳の「神業ジャンピングボレー」Legends Cup 2026で45歳の元クロアチア代表FWによる超絶ゴラッソが飛び出した。現役顔負けのアクロバティックなゴールに、ファンも驚きを隠せないようだった。日本時間1月18日にドイツのミュンヘンで、バイエルンがチャリティーイベント『Legends Cup 2026』を開催。壁に囲まれたスモールフィー