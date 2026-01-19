占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）セルフプロデュースのススメ。魅せるスタイルで。運気は大好転。あなたの存在感が高まって、物事の中心になっていくでしょう。主役の自覚を持って、オープンでフェアな態度を心掛けていくといいみたい。また、注目度も上がっていくため、おしゃれにも気を使いましょ