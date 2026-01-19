占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）準備と下調べ。段取りよく進めて。流れは、スムーズ。あなたの読み通りに物事が進んでいくでしょう。逆算の発想で、この先必要な物を整えながらやっていきましょう。スケジュールを調整したり、予約を入れたりすると狂いなく進んでいきます。ただ、交通事情による遅延に