お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、100万円を5年間、金利0.7％の定期預金に預けた場合の利息についてです。Q：0.7％の定期預金に100万円を5年間預けたら、受け取れる利息はいくら？「ある定期預金に預けたく思っています。0.7％の定期預金に100万円を5年間預けた