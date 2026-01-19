占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）共存共栄がテーマ。サービス精神を発揮して。空気が読める1週間です。場の流れ、人の気持ちがピンときて、自然に協力ができるはず。気が利く、分かっているとあなたのサポートが喜ばれるでしょう。自分のためにアクションを起こすよりも、周りに合わせていくイメージで過