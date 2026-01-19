柏崎刈羽原発6号機で制御棒の試験中に警報が鳴らなかったトラブルについて、東京電力は「設定ミスが原因だった」と発表しました。20日に予定していた再稼働は「見送り」となり、午後にも会見を開き、説明する方針です。東京電力によりますと17日、再稼働を控えた柏崎刈羽原発6号機で原子炉から制御棒を引き抜く試験を行っていた際に警報が正しく鳴らないトラブルが確認されました。その後の調査の結果、警報の設定ミスが原因だった