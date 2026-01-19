秋田市の太平山三吉神社に園児が梵天を奉納し、境内に元気な声を響かせました。けんか梵天と呼ばれる三吉梵天祭がおととい行われた秋田市の太平山三吉神社。19日、元気な声を響かせたのは外旭川わんわんこども園の年長園児、38人です。このこども園では、地域の祭りに関心を持ってもらおうと2017年から園児たちが梵天を奉納しています。手に持っている小さな梵天は、保育参観でお父さんやお母さんと一緒に作ったもの。自分の名前が