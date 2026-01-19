占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）修正をかけて、納得のいく形へ。違和感を覚えそう。いつも通り、指示通りにやっているつもりでも、なんだかしっくりこないのです。やり直す手間や時間を惜しまずに、今週は正しい形を模索していきましょう。これまで何の疑問も抱かなかった作業のヌケや矛盾を見つけたり