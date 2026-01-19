吉本興業所属のお笑い芸人、クロヤナギコウジさん（46）が1月17日までに自身のSNSを更新。脳内出血で倒れ、入院中であることを報告しました。毎年きちんと健康診断は受けていたそうで、ネットユーザーに向け「半年前にMRI検査したし、毎年人間ドッグやっててこれなので、本当に皆さんも定期検診してくださいね」と呼びかけました。【写真】「脳の右側が出血」ベッドに横たわるクロヤナギコウジさんクロヤナギさんは倒れる前兆とし