占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）続きのススメ。さらなる展開を。達成モード。物事が一段落し、完成へ向かっていきます。これまでの努力が実ったうれしさと手離れした開放感、そして、一抹の寂しさを感じるかも。緊張から解放されて抜け殻になる前に今のテンションのまま、続編を考えましょう。追加の企