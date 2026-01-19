待望の「NISMO MT」ついに登場、基準車は「S30風」新顔に日産はマイナーチェンジを遂げた新型「フェアレディZ」を世界初公開しました。最大のトピックである「NISMO」へのMT追加に加え、基準車のデザイン刷新や往年の名車を彷彿とさせる新色の設定など、ファン垂涎の改良ポイントを徹底解説します。【画像】超カッコいい！ これが「新型フェアレディZ」 画像で見る（30枚以上）2026年1月9日、幕張メッセで開催された「東京オ