2026年にデビュー30周年を迎えたポムポムプリン。そんな記念すべきアニバーサリーイヤーの開幕を盛り上げるべく、1月17日（土）から2月1日（日）までの期間限定で、ポムポムプリンのデザインをあしらったJR山手線ラッピングトレインが運行中だ。毎日の通勤・通学など日常の移動時間に、ポムポムプリンがくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しを届ける。【写真】出会えたらラッキー！激カワなポムポムプリン車両内部の様子■