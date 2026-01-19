俳優の船越英一郎（65）が19日、都内で「2時間サスペンスTHEMOVIEシリーズ」の製作発表に出席した。「第2弾ものすごいプレッシャーです」と自身が主演する映画の製作に臨む心境を口にした。2時間サスペンスドラマ枠の地上波レギュラー放送消滅を受け、テレビ放送ではなく、映画という新たな舞台で復活させるプロジェクト。撮影の舞台には数々の名シーンを生んだ「崖」も登場する。名取裕子（68）と友近（52）が第1弾「