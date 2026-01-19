【北京＝照沼亮介】中国国家統計局は１９日、２０２５年の国内総生産（ＧＤＰ）の速報値が、物価変動の影響を除いた実質で前年比５・０％増だったと発表した。伸び率は２４年から横ばいで、政府目標の「５・０％前後」は達成したものの、不動産不況の長期化やデフレ圧力の強まりで今後は成長鈍化の懸念が高まっている。２５年１０〜１２月期のＧＤＰ伸び率は前年同期比４・５％増で、７〜９月期の４・８％増から失速した。中国