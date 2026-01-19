早川みゆき（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ冬コーデを披露した。「たくさん写真撮ってもらったよ…」とつづり、ダウンにマフラー、ミニスカ、ロングブーツ姿の写真をアップ。「伊勢神宮」「お伊勢参り」「高身長女子」などと添えた。この投稿にフォロワーらからは「いつも、素敵ですね」「めっちゃかわいい」「美し過ぎます！！！もはや芸術作品」「素晴らしい！スタイル良すぎ！」「ミニスカ似合う