俳優の名取裕子、お笑い芸人の友近が19日、都内で行われた“2時間サスペンス THE MOVIEシリーズ第1弾”『テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル』完成披露舞台あいさつに登場した。【写真】名取裕子のすごさを熱弁した友近最盛期には民放各局で年間200本近い新作が制作され、日本のドラマ文化の象徴でもあった“2時間サスペンス”。令和に入りレギュラー枠は姿を消したが、再放送では高視聴率を獲得し、BSではゴ