俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第３話が１８日に放送され、世帯平均視聴率が１２・９％となったことが１９日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１３・５％で好スタート。第２話は１２・２％。今回は前回から０・７ポイントアップ。個人視聴率は７・４％だった。同作は仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描