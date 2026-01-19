高市早苗首相は1月に衆議院を解散して、2月に総選挙の投開票を行うと2026年1月19日夕方に正式に表明する予定だが、野党からは「大義なき解散」と追及され、自民党内でも「聞いてないよ解散」と不満が募っている。「解散は総理大臣の専権事項」、解散するしないは、首相が自分一人だけで決められる特権というのが"政界の常識"となっているからだ。その「常識」はどうなのか？「首相の専権事項」は永田町周辺だけで通用する言葉TBS系