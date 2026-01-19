温暖化×人間による狩猟で絶滅した最後のマンモス「ケナガマンモス」 【ケナガマンモス DATA】分類：哺乳綱長鼻目ゾウ科絶滅時期：更新世後期生息地：ヨーロッパ、アジア、北アメリカ 最後まで残ったマンモスの代表格 ケナガマンモスは、氷河期の寒冷な気候に適応したゾウの仲間で、全身を覆う長い毛と巨大なキバを持っています。体高はおよそ2.3～3.5m、寒さに強い構造をしており、草や木の葉を食べて生きていたと