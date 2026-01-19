アジア株上海株5日ぶり反発、GDP目標達成で安堵欧米対立は中国にとってポジティブ 東京時間11:12現在 香港ハンセン指数 26675.87（-169.09-0.63%） 中国上海総合指数 4125.78（+24.01+0.60%） 台湾加権指数 31433.25（+24.55+0.08%） 韓国総合株価指数 4889.81（+49.07+1.01%） 豪ＡＳＸ２００指数 8861.00（-42.85-0.48%） アジア株は高安まちまち。 米国と欧州の対立が懸念さ