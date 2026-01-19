レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が19日までに自身のインスタグラムを更新。晴れ着姿を披露した。「晴れ着のお写真今年は白ですどうかな？今年も、KIMONOHIYORI名古屋栄店さんで素敵に着付けしていただきました毎年ありがとうございます」とつづり、晴れ着姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「お綺麗です！」「着物美人さん！」「後ろ髪をアップすると一段と綺麗ですネ