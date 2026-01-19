スペイン南部で18日、脱線した高速鉄道に別の高速鉄道の車両が衝突する事故が起き、少なくとも21人が死亡、およそ100人がケガをしました。現地メディアなどによりますと、スペイン南部で18日、マラガ発マドリード行きの民間高速鉄道「イリョ」が脱線、隣接する線路に進入し、走行していた別の列車に衝突しました。この事故で少なくとも21人が死亡、けが人は100人にのぼり、25人が重傷だということです。車内に閉じ込められている人