「産後の恨みは一生」なんていいますが、子どもに対してひどいことをしたパートナーを、一生許せないことも。今回は、数十年後に旦那さんに復讐している奥さんのエピソードをご紹介します。甘やかすな「産後1か月を過ぎた頃、身内に不幸がありました。子どもも連れて行こうかと思いましたが、葬儀を手伝う人手が足りず、子どもは夫が見ているというので任せることに。お世話の仕方を一から説明しましたが、夫は器用にこなしていた